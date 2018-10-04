Маленький мальчик без верхней одежды найден в Екатеринбурге

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Вечером 3 октября в Екатеринбурге возле дома №25 на улице Петропавловской прохожий обнаружил мальчика. Ребенок без куртки был на улице один.
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На вид мальчику два или три года. Он был одет в светлую кофту с рисунком мишек, голубые махровые штаны и бордовые ботинки. Верхней одежды не было. Ребенок не разговаривает.
На время розыска родителей малыша поместили в медицинское учреждение.
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Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
Сотрудники полиции просят всех, кто обладает информацией о личности мальчика, либо о местонахождении его родителей, позвонить по телефонам (343)356-42-06, (343)294-14-94 или 02, сообщает E1.ru.
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