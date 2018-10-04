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Маленький мальчик без верхней одежды найден в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Depositphotos 1330913 m 2015

Маленький мальчик без верхней одежды найден в Екатеринбурге

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