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Неизвестные в отделении банка выстрелили в екатеринбуржца и похитили 5 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Неизвестные в отделении банка выстрелили в екатеринбуржца и похитили 5 млн рублей

Сегодня, 22:50Происшествия
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