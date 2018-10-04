Неизвестные в отделении банка выстрелили в екатеринбуржца и похитили 5 млн рублей
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В Екатеринбурге 4 октября в одном из отделений банка «Нейва» на ул. Крауля неизвестные, выстрелив в мужчину, похитили 5 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
По сообщению URA.RU, клиент банка снял деньги и положил их в сумку, однако у выхода его встретили неизвестные в масках. Злоумышленники несколько раз выстрели в мужчину. Затем схватили сумку, в которой находились деньги, сели в машину и скрылись в неизвестном направлении.
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Очевидцы сообщили, что налетчиков было трое. На месте ограбления работают полицейские.
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