Неизвестные в отделении банка выстрелили в екатеринбуржца и похитили 5 млн рублей

По сообщению URA.RU, клиент банка снял деньги и положил их в сумку, однако у выхода его встретили неизвестные в масках. Злоумышленники несколько раз выстрели в мужчину. Затем схватили сумку, в которой находились деньги, сели в машину и скрылись в неизвестном направлении.