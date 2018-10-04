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Пожар произошел в монастыре на Ганиной Яме под Екатеринбургом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пожар произошел в монастыре на Ганиной Яме под Екатеринбургом

Сегодня, 08:45Происшествия
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