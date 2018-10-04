Пожар произошел в монастыре на Ганиной Яме под Екатеринбургом

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В ночь с 3 на 4 октября в монастыре на Ганиной Яме загорелся храм святых Царственных Страстотерпцев.
Сюжеты: Екатеринбург
По сообщению пресс-службы МЧС по Свердловской области, возгорание произошло в подвале, а затем перекинулось выше.
В тушении огня были задействованы 65 пожарных и 15 единиц техники. Пожар потушили в течение часа.
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На площади 70 кв. м огонь повредил кровлю и церковную утварь храма. Сложность тушения была в том, что храм деревянный и огонь быстро распространялся.
Видео
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Видео: е1.ru
Информации о пострадавших нет. Причины возгорания выясняют пожарные дознаватели, пишет E1.ru.
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