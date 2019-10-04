В Екатеринбурге легковушка врезалась в машину скорой, перевозившей ребенка
Сегодня, 14:07ПроисшествияФото: E1.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня в Екатеринбурге произошла авария: в экипаж скорой помощи въехала легковая машина. ДТП произошло на улице Сыромолотова, сообщает E1.ru.
Сюжеты: Екатеринбург
Со слов очевидцев, легковушка не пропустила скорую на дороге. Источник из правоохранительных органов сообщил, что в машине скорой помощи находились отец с сыном. В результате аварии мужчина ударился головой и, по предварительным данным, у него диагностировано сотрясение мозга.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Напомним, 30 сентября под Екатеринбургом в результате аварии четверо человек пострадали и один скончался.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей