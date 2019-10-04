В Екатеринбурге легковушка врезалась в машину скорой, перевозившей ребенка

Со слов очевидцев, легковушка не пропустила скорую на дороге. Источник из правоохранительных органов сообщил, что в машине скорой помощи находились отец с сыном. В результате аварии мужчина ударился головой и, по предварительным данным, у него диагностировано сотрясение мозга.