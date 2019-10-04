В Екатеринбурге подросток выпал из окна
Сегодня, 21:49ПроисшествияФото: группа «Инцидент Екатеринбург» во ВКонтакте
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Возле дома на Вильгельма де Генина, 45 обнаружили тело подростка, сообщают пользователи группы Вконтакте «Инцидент Екатеринбург».
Сюжеты: Екатеринбург
Молодой человек скончался в результате падения с шестого этажа. Очевидцы предполагают, что он хотел перебраться с одного балкона на другой.
Информации о происшествии пока не поступало, сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.
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