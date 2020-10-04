«Играли в догонялки»: на Урале три школьника устроили погром на кладбище

Несмотря на то, что ни один из мальчишек ранее не был замечен в подобных «забавах», всех их планируется поставить на соответствующий учёт в ОВД. Теперь за поведением школьников будет установлен особый контроль старшего инспектора ПДН ОМВД России по Артинскому району Рухмалевой, сообщил полковник Горелых.