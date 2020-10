«Играли в догонялки»: на Урале три школьника устроили погром на кладбище

В Артинском районе на кладбище устроили погром. Подозреваемых по «горячим следам» установили сотрудники полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Как сообщил руководитель пресс-служба регионального главка Валерий Горелых, информация об инциденте поступила 30 сентября. Житель села Сажино рассказал, что на кладбище у нескольких могил опрокинуты памятники. Позднее стало известно, что на место часто приходят дети, чтобы забрать оставленные конфеты. На одном из мраморных надгробий был обнаружен ярко-выраженный след от подошвы небольшого размера, а на траве — фантики. Сыщики отправились в школу, которая располагается рядом с кладбищем, и изучили там записи с видеокамер наблюдения. Подозреваемыми оказались трое школьников (самому старшему из них 11 лет). По предварительным данным, они уронили два мраморных памятника и один железный, а при опросе сказали, что это было сделано случайно во время игры в догонялки. По данному факту сотрудниками полиции была проведена проверка. Несмотря на то, что ни один из мальчишек ранее не был замечен в подобных «забавах», всех их планируется поставить на соответствующий учёт в ОВД. Теперь за поведением школьников будет установлен особый контроль старшего инспектора ПДН ОМВД России по Артинскому району Рухмалевой, сообщил полковник Горелых. Он уточнил, что дети в силу возраста не подлежат уголовной ответственности. Кроме того, ни один памятник при падении не пострадал. Все конструкции восстановлены. Напомним, 16 сентября группа молодых людей разрисовала информационный стенд Нижнетагильского театра кукол. По словам директора театра Татьяны Ткачевой, это уже не первый случай. В Нижнем Тагиле неизвестные разрисовали информационный стенд театра кукол

