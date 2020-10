«Пригласили на свидание»: В Екатеринбурге банда избила битами и ограбила гея

В Екатеринбурге на Уралмаше банда из восьми человек избила и ограбила гея, сообщает E1 со ссылкой на друга пострадавшего.

По словам молодого человека, его друг познакомился с парнем в социальных сетях. Они договорились о встрече, но на нее пришла толпа с битами. Эта банда гомофобов знакомится в интернете, назначает встречу в темное время суток, а на встрече нападают, издеваются и грабят. С моим 18-летним другом произошло так же, рассказывает друг пострадавшего. 1 октября в 22.00 молодой человек пришел на свидание, как и было оговорено. Он сообщил, что прибыл на место, а к нему вышло несколько мужчин в масках и с битами. Наносили сильные удары кулаками по лицу и телу и битой по ногам и рукам. Украли телефон, банковскую карту, все документы, говорит друг. Молодые люди обратились после инцидента в Ресурсный центр ЛГБТ, где им оказали поддержку. Юрист центра Анна Плюснина рассказала, что в полиции пострадавшему предложили вместо заявления на ограбление написать о потере паспорта. В результате молодой человек согласился. Ему даже не дали направление в травмпункт, чтобы сделать бесплатный осмотр. Не дали никакого документа, подтверждающего, что паспорт украли, рассказала Анна. 3 октября пострадавший обратился в медпункт, где ему провели осмотр. У него нет переломов, но, по словам друга, молодой человек хромает. Напомним, 19 сентября в центре Екатеринбурга на представителей ЛГБТ было совершено нападение. Причиной стал внешний вид молодых людей. В центре Екатеринбурга неизвестные избили геев

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter