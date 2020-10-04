«Пригласили на свидание»: В Екатеринбурге банда избила битами и ограбила гея

«Пригласили на свидание»: В Екатеринбурге банда избила битами и ограбила гея

Сегодня, 12:18ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге на Уралмаше банда из восьми человек избила и ограбила гея, сообщает E1 со ссылкой на друга пострадавшего.

По словам молодого человека, его друг познакомился с парнем в социальных сетях. Они договорились о встрече, но на нее пришла толпа с битами.

Эта банда гомофобов знакомится в интернете, назначает встречу в темное время суток, а на встрече нападают, издеваются и грабят. С моим 18-летним другом произошло так же, рассказывает друг пострадавшего.

1 октября в 22.00 молодой человек пришел на свидание, как и было оговорено. Он сообщил, что прибыл на место, а к нему вышло несколько мужчин в масках и с битами.

Наносили сильные удары кулаками по лицу и телу и битой по ногам и рукам. Украли телефон, банковскую карту, все документы, говорит друг.

Молодые люди обратились после инцидента в Ресурсный центр ЛГБТ, где им оказали поддержку.

Юрист центра Анна Плюснина рассказала, что в полиции пострадавшему предложили вместо заявления на ограбление написать о потере паспорта. В результате молодой человек согласился.

Ему даже не дали направление в травмпункт, чтобы сделать бесплатный осмотр. Не дали никакого документа, подтверждающего, что паспорт украли, рассказала Анна.

3 октября пострадавший обратился в медпункт, где ему провели осмотр. У него нет переломов, но, по словам друга, молодой человек хромает.

Напомним, 19 сентября в центре Екатеринбурга на представителей ЛГБТ было совершено нападение. Причиной стал внешний вид молодых людей.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
ЛГБТнападениегеиЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы