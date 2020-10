«Спасти не удалось»: на Урале при пожаре в квартире погибла семья из пяти человек

Вечером, 3 октября, в Тавде во время пожара в квартире на втором этаже двухэтажного дома погибли пятеро человек, в том числе и трое детей, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило в 22.05. На площади 16 квадратных метров горела квартира на втором этаже двухэтажного жилого дома. Из горящего дома были вынесены пять человек, из них трое детей, но к сожалению, спасти их не удалось, сообщили в ведомстве. Полностью пожар потушили только в 01.30. На месте работали 15 человек личного состава и пять единиц пожарно-спасательной техники. Как сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, по предварительной информации, один из детей играл с зажигалкой. В результате неосторожного обращения с огнём и произошло возгорание, которое привело к столь трагическим последствиям. Собранные по данному факту материалы сотрудники полиции направили представителям Следственного комитета для принятия процессуального решения, сообщил полковник Горелых. Пожар Photo: ГУ МЧС России по Свердловской области Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, Тавдинским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По поручения регионального руководства, на месте происшествия работает усиленная следственная группа. Также на месте работают сотрудники полиции и МЧС. Органы СКР допрашивают свидетелей, назначают необходимые экспертизы с целью установления точной причины смерти и причин возгорания. По предварительной информации, пожар мог произойти по причине неосторожного обращения с огнем. Также истребуются характеризующие семью материалы, выясняются условия проживания. Расследование дела находится на контроле руководства СКР по Свердловской области. Напомним, 2 октября вечером в Первоуральске произошел крупный пожар. Огонь охватил площадь в 480 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 19.00. Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания. Для тушения кровли была использована высотная техника. Локализовать пожар удалось спустя почти три часа. В Первоуральке здание гостиницы горело на площади 480 квадратных метра

