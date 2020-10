В Нижнем Тагиле на Гальянке произошло возгорание в здании пиццерии, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Инцидент произошел сегодня по улице Захарова, 10а около шести часов вечера. Video: «Инцидент Нижний Тагил» Пригорела пища. На место быстро приехали пожарные и потушили возгорание, сообщили TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности. На месте происшествия работали два пожарных расчета, посетили покинули помещение. Напомним, накануне в Первоуральске произошел крупный пожар. Огонь охватил здание гостиницы «Постоялый двор», площадь пожара составила 480 квадратных метра.

