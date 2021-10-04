4 грузовика и 2 автомобиля поменьше сгорели ночью на трассе под Ивделем

Возгорание произошло в ночь на 4 октября 2021 года на 3-м километре трассы Ивдель-ХМАО, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Площадь пожара составила 50 квадратных метров, полностью сгорело 3 грузовика «Рено» и один «Вольво», микроавтобус «Мерседес» и легковой автомобиль «Хундай». В тушении пожара участвовали 11 спасателей МЧС и 4 единицы спецтехники. О пострадавших не сообщается.
Напомним, в микрорайоне Старатель Нижнего Тагила неизвестный поджог автомобиль «Рено Дастер» 2 октября текущего года. Поджигатель попал на запись камеры видеонаблюдения, и сам едва не сгорел от вспыхнувшего пламени.