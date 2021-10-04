4 грузовика и 2 автомобиля поменьше сгорели ночью на трассе под Ивделем

4 грузовика и 2 автомобиля поменьше сгорели ночью на трассе под Ивделем
4 грузовика и 2 автомобиля поменьше сгорели ночью на трассе под Ивделем
Сегодня, 08:24ПроисшествияФото: 1МI
Массовое возгорание автомобилей произошло ночью под Ивделем. Сгорели 4 грузовика, микроавтобус и легковушка.

Возгорание произошло в ночь на 4 октября 2021 года на 3-м километре трассы Ивдель-ХМАО, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Площадь пожара составила 50 квадратных метров, полностью сгорело 3 грузовика «Рено» и один «Вольво», микроавтобус «Мерседес» и легковой автомобиль «Хундай». В тушении пожара участвовали 11 спасателей МЧС и 4 единицы спецтехники. О пострадавших не сообщается.

Напомним, в микрорайоне Старатель Нижнего Тагила неизвестный поджог автомобиль «Рено Дастер» 2 октября текущего года. Поджигатель попал на запись камеры видеонаблюдения, и сам едва не сгорел от вспыхнувшего пламени.

Материалы по теме:
автовозгораниетрассаХМАОИвдель
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы