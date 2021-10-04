8-летний мальчик едва не погиб на Россельбане в Екатеринбурге после ссоры с матерью

Мальчик почти 3 часа не мог выбраться с оживленного Россельбана в Екатеринбурге. Ребенок не мог перелезть через отбойник с проезжей части, лишь через 2,5 часа его спас проезжающий екатеринбуржец.

2 октября 2021 года 8-летний мальчик поссорился с матерью после тренировки, которую он провел «плохо». Родительница махнула рукой в направлении дома, до которого надо идти 6 километров по оживленному Россельбану и недостроенному мосту, после чего спокойно удалилась, сообщает E1. Малолетний ребенок 2,5 часа шагал по трассе в 20-30 сантиметрах от пролетающих автомобилей, и лишь один водитель остановился, чтобы ему помочь. Им оказался руководитель правового центра «Репутация» и общественной организации «Безопасное детство» Андрей Еланцев. Мужчина, сам рискуя жизнью, перебрался через автомобильный поток к мальчику и усадил его в свой автомобиль. На вызов спасателей, медиков и полиции спецслужбы не отреагировали, никто так и не приехал. На мосту ведутся ремонтные работы, но в этот день там не было ни одного рабочего, с краю нет никаких ограждений, высота составляет порядка 20 метров. Мужчина выяснил у ребенка, что мама иногда бьет их вместе с его 5-летним братом. Еланцев передал ребенка приехавшему отцу, и собирается писать письмо главе СК РФ Александру Бастрыкину, так как екатеринбургские правоохранители, с его слов, не только не отреагировали на ситуацию, но и обвинили его в том, что у них «много других дел, а он отвлекает их каким-то пацаном». Напомним, 2 октября текущего года нетрезвый мужчина угрожал малолетним детям молотком в Екатеринбурге. Пьяный выскочил «разбираться» с детьми из-за своего якобы обиженного ими сына. Полиция проводит проверку. Мужчина угрожал ребенку молотком во дворе дома в Екатеринбурге

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