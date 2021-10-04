Эксперт: Вероятный убийца трех студенток может симулировать кому

Александр Лазарев, задержанный по подозрению в убийстве трех студенток медколледжа в городе Гае, сейчас находится в коме. Некоторые журналисты высказали предположение, что на самом деле он симулирует, чтобы избежать допроса. Анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов рассказал, что если кома — ложная, то это ненадолго.

Врач пояснил, что невозможно долго симулировать бессознательное состояние, так как подобное действие требует огромной концентрации, сообщает NEWS.ru. По словам Алексея Гапонова, если действительно имеет место симуляция, то рано или поздно Лазарева разоблачат. Дело в том, что в этом случае ему придется всегда быть готовым к проверкам со стороны врачей. А с закрытыми глазами очень непросто угадать, какое действие и в какой момент последует. Реакция на болевые раздражители у людей разная в зависимости от того, находятся они в сознании или нет. И если симулирующий кому человек в какой-то момент не будет готов к такой проверке и отреагирует на нее «по-живому», это его сразу выдаст с головой. Гапонов также подчеркнул, что медики, работавшие с «коматозниками», найдут способ быстро разоблачить симулянта с помощью проверки чувствительности разных частей тела — здесь в ход могут пойти уколы, пощипывания, растирания и другие методы раздражения. Три студентки из Башкирии 17-19 лет, обучающиеся в медицинском колледже города Гая в Оренбургской области, были найдены убитыми. Двух девушек обнаружили в сгоревшей квартире, которую они снимали, а третью нашли недалеко от дома. Следователи полагают, что к этим смертям причастен Александр Лазарев. Летом он освободился из колонии, где отбывал срок за убийство. Факт причастности к преступлению в Гае подтверждается результатами молекулярно-генетической экспертизы. Расследование преступления находится на личном контроле главы Следственного Комитета РФ Александра Бастрыкина.

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