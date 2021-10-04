Информацию об избиениях 8-летного мальчика с Россельбана и его брата проверит СК

8-летний мальчик пытался пешком добраться домой по оживленному Россельбану после ссоры с матерью в Екатеринбурге. По имеющейся информации, мать периодически избивала ребенка и его 5-летнего брата.

Региональный СК проверит информацию о периодических избиениях двух малолетних мальчиков 5-ти и 8-и лет их матерью в Екатеринбурге, сообщил старший помощник главы Следственного комитета РФ по Свердловской области Александр Шульга. Напомним, 2 октября 2021 года после ссоры 8-летнего мальчика с матерью из-за якобы плохо проведенной тренировки, последняя указала сыну рукой в направлении дома и уехала. Малолетний ребенок вынужден был добираться 6 километров по обочине оживленного Россельбана, а также по ремонтируемому мосту. 8-летний мальчик едва не погиб на Россельбане в Екатеринбурге после ссоры с матерью

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