Информацию об избиениях 8-летного мальчика с Россельбана и его брата проверит СК

Региональный СК проверит информацию о периодических избиениях двух малолетних мальчиков 5-ти и 8-и лет их матерью в Екатеринбурге, сообщил старший помощник главы Следственного комитета РФ по Свердловской области Александр Шульга.
Напомним, 2 октября 2021 года после ссоры 8-летнего мальчика с матерью из-за якобы плохо проведенной тренировки, последняя указала сыну рукой в направлении дома и уехала. Малолетний ребенок вынужден был добираться 6 километров по обочине оживленного Россельбана, а также по ремонтируемому мосту.