Обвиняемому в убийстве 11-летней девочки жителю Асбеста грозит пожизненный срок

Обвиняемому в убийстве 11-летней девочки жителю Асбеста грозит пожизненный срок
Обвиняемому в убийстве 11-летней девочки жителю Асбеста грозит пожизненный срок
Сегодня, 12:56ПроисшествияФото: 1MI
Пожизненный срок за убийство 11-летней девочки грозит жителю Асбеста. Он обвиняется не только в совершении данного преступления, но и изнасиловании.

Мужчину 1980 года рождения будут судить по статье за убийство малолетнего с целью сокрытия другого преступления, сопряженного с насилием, а также изнасилование, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.

По версии следствия, 12 ноября 2020 года обвиняемый, находился в состоянии наркотического опьянения у дома на улице Челюскинцев в Асбесте. Он встретил 11-летнюю девочку, продававшую газеты. Он заманил ее к себе домой, где изнасиловал, а затем, чтобы скрыть преступление, задушил ребенка. От тела он избавился, закопав в кустах недалеко от дома.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, задержанный ранее уже был судим. Он отбывал наказание за грабеж, незаконный оборот наркотиков, кражу, убийство и разбой. В общей сложности он провел в колониях 19 лет, а после освобождения трудился в местной ритуальной фирме.

Подозреваемый, по словам Горелых, сам сознался в преступлении и показал, куда спрятал тело девочки.

Напомним, 11-летняя девочка ушла из дома 12 ноября 2020 года. Ее тело былой найдено 15 октября.

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