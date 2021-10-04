Продавцы сообщили о новых случаях мошенничества пары в Тагиле

Стало известно о новых случаях мошенничества пары, обманувшей владелицу магазина игрушек и сотрудников пиццерии «Густов» в ТЦ «Гороскоп». Женщина и ее подельник орудуют в центре города, на Вагонке и ГГМ в Нижнем Тагиле.

15 июля мошенники попытались провернуть старую схему в Crazy Brew Bar на Пархоменко, 17. Бармен рассказала, что женщина взяла пиво за 150 рублей, показала тысячу рублей и начала искать мелочь. Сотрудница предложила разменять деньги и попросила отдать их ей. Подошла ближе и просто из её руки пыталась взять эту тысячу, она запаниковала, видимо, поняла, что я догадалась, и сказала: «Я за картой к мужу схожу и вернусь»,сообщила редакции TagilCity.ru работница Crazy Brew Bar. Затем в бар зашел подельник злоумышленницы, спросил про бронь столов, взял визитку и ушел. TagilCity.ru 22 сентября мошенники пришли в аптеку «Фарм-Гарант» на Дружинина, 71. Она начала активно искать мелочь и поторапливать меня. Мол, вы сдавайте, сейчас я найду сдачу. Я ждала, когда она даст купюру. Тогда она начала меня отвлекать. Когда поняла, что не получится меня обмануть, отказалась от покупки и ушла. Мужчина-напарник стоял возле витрин, рассказала редакции TagilCity.ru фармацевт. Так же мошенники 25 сентября пыталась обмануть продавца магазина на Вагонке, 28 сентября они появились в цветочном магазине у железнодорожного вокзала. 29 сентября владельцы торговых точек сообщили о действиях злоумышленников на Лебяжке. Видео: TagilCity.ru Местная полиция сообщает, что в правоохранительные органы заявления от пострадавших не поступали. Продавцам необходимо в любом случае вызывать на место сотрудников полиции независимо от суммы причиненного ущерба, говорит руководитель пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское» Элина Балуца. Каждый случай мошенничества пары расценивается как административное правонарушение по статье «Мелкое хищение». Наказание предусматривает пятикратный сумме ущерба штраф или административный арест на 15 суток. Напомним, что владелица магазина игрушек ТЦ «Гороскоп» Надежда готова объединиться с остальными пострадавшими и обратиться в правоохранительные органы. Если вы также пострадали от действий этих людей или знакомы с ними, сообщите об этом в редакцию TagilCity.ru в соцсетях, по телефонам +7 (3435) 499-334, в WhatsApp, Telegram, Viber +7 (965) 510-42-42 или на почту pressa@tagilcity.ru.

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