Семью «профессиональных опекунов» проверят из-за насилия над детьми в Тагиле

В приемной семье «профессиональных опекунов» из Нижнего Тагила, которой за воспитание чужих детей государство платит зарплату, проведут проверку информации о фактах сексуального насилия над детьми, сообщает ЕАН.
За несколько лет «профессионального опекунства» через эту тагильскую семью прошли около 20 приемных детей.
Сейчас правоохранители проверяют полученную информацию о сексуальном насилии в семье: один из опекаемых мальчиков рассказал, что его часто насиловал его биологический брат. Ребенок также рассказал, что этот же подросток насиловал и 6-летнюю девочку, также содержащуюся в семье «матери-героини».
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru сообщили, что о возможном насилии стало известно только 4 октября 2021 года.
Только сегодня во второй половине дня в полицию поступило сообщение из Управления социальной политики о возможных противоправных действиях. В отделе полиции 18 будет организована проверка,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе.
Напомним, 41-летний житель Асбеста обвиняется в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки, совершенные около года назад. Ранее обвиняемый провел 19 лет в колонии за различные преступления, сейчас ему грозит пожизненное заключение.