Семью «профессиональных опекунов» проверят из-за насилия над детьми в Тагиле

Сейчас правоохранители проверяют полученную информацию о сексуальном насилии в семье: один из опекаемых мальчиков рассказал, что его часто насиловал его биологический брат. Ребенок также рассказал, что этот же подросток насиловал и 6-летнюю девочку, также содержащуюся в семье «матери-героини».