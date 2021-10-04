Тагильчанки будут судиться из-за ДТП с тремя пострадавшими

22 сентября на перекрестке Орджоникидзе-Вагоностроителей столкнулись ВАЗ-2114 и Mitsubishi Airtrek, в результате чего иномарка снесла забор и врезалась в дерево. Однако водители обеих машин свою вину отрицают и ищут видеодоказательства для судебного разбирательства.

По версии ГИБДД, 51-летняя женщина за рулем ВАЗ-2114 ехала со стороны Восточного шоссе и при повороте налево у Машиностроительного техникума не уступила дорогу встречному Mitsubishi Airtrek. За рулем иномарки находилась 30-летняя девушка. «Инцидент Нижний Тагил» Владелица ВАЗа свою вину не признала и решила найти свидетелей через соцсети. По ее версии, девушка на иномарке проигнорировала красный сигнал светофора. Начал мигать жёлтый сигнал светофора, я убедилась в том, что встречная полоса остановилась. Загорелся красный свет, и я, заканчивая маневр, почувствовала резкий удар. Водитель автомобиля Mitsubishi Airtrek ехал со стороны кинотеатра «Россия» со скоростью около 70 км в час, игнорируя светофор, пролетел и врезался в нас, написал водитель ВАЗа-2114. Анонимный свидетель подтвердил слова владелицы отечественного авто в группе «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте. Однако водитель Mitsubishi также отрицает свою вину. Пассажир ВАЗа, по ее словам, признался, что обзор был закрыт, а женщина за рулем не видела иномарку и повернула налево. Я ехала со скоростью 60 км/ч со стороны кинотеатра «Россия» в сторону Восточного шоссе. На перекрестке Орджоникидзе-Вагоностроителей на зелёный мигающий сигнал светофора продолжила движение, но женщина на ВАЗ-2114 не уступила мне дорогу и начала поворачивать налево, сообщил водитель иномарки редакции TagilCity.ru. TagilCity.ru Владелица Mitsubishi за рулем восемь лет, в течение которых получила одно административное нарушение за непристегнутый ремень. С ее слов, стаж владелицы ВАЗа составляет три года, а авто она приобрела за день до аварии. Невиновность водители могут доказать в течение 10 суток после выдачи постановления ГИБДД, рассказала редакции TagilCity.ru автоюрист Анна Коваленко. Женщинам необязательно искать свидетелей, достаточно выполнить техническую экспертизу машин. Автоэксперт в данном случае изучит документы и осмотрит транспорт для диагностики следов аварии. Комплексный анализ материалов ДТП позволит найти специалисту ответы на четыре вопроса: Как должны были действовать водители в сложившейся дорожно-транспортной ситуации? Имели ли водители техническую возможность избежать столкновения? Соответствовали ли действия водителей требованиям ПДД РФ? Действия кого из водителей явились непосредственной причиной рассматриваемого ДТП? К показаниям свидетелей в суде обращаются в редких случаях. Причину аварии установят из объяснений участников ДТП, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений эксперта. Обращу внимание на «заключение экспертов» ведь суд, юрист и свидетели не обладают специальными знаниями для ответа на поставленные вопросы, сообщила редакции TagilCity.ru автоюрист Анна Коваленко. Напомним, столкновение произошло на перекрестке Орджоникидзе-Вагоностроителей 22 сентября в 18 часов 15 минут. Если вам удалось запечатлеть ДТП на видеорегистратор или другую технику, или вы стали свидетелем данной аварии, сообщите об этом редакции TagilCity.ru в соцсетях, на почту pressa@tagilcity.ru или по телефонам: +7 (3435) 499-334 или +7 (965) 510-42-42 (WhatsApp, Telegram, Viber).

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter