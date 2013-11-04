Утренняя авария: вчера в Нижнем Тагиле столкнулись ВАЗ и иномарка (ФОТО, ВИДЕО)

Авария, по информации Артёма Третьякова, произошла примерно в 8:35 на улице Окунева в Дзержинском районе. Водитель ВАЗ-2114, находясь, как оказалось, в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и «лоб в лоб» столкнулся с иномаркой, по всей вероятности c Nissan Bluebird.

Известно также, что сотрудники ГИБДД приехали на место в течение 13 минут. В аварии никто не пострадал, однако на ремонт своего транспорта теперь автовладельцы потратятся изрядно. Фото и видеоматериалы из сообщества «Типичный Тагильчанин»: