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Утренняя авария: вчера в Нижнем Тагиле столкнулись ВАЗ и иномарка (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
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Утренняя авария: вчера в Нижнем Тагиле столкнулись ВАЗ и иномарка (ФОТО, ВИДЕО)

4 ноября 2013, 11:00Происшествия
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