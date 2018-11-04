13-летний житель челябинского села подозревается в убийстве и пытках пожилой женщины
Сегодня, 10:48ПроисшествияФото: pxhere.com
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13-летний житель челябинского села подозревается в пытках и убийстве пожилой женщины-инвалида. По предварительной версии, убийство было совершено из-за денег.
Труп 78-летней женщины был найден 29 октября в ее квартире. Как сообщает URA.RU, ссылаясь на собственный источник в полиции, на теле убитой были обнаружены более 60 ножевых ранений. Преступник сломал пожилой женщине челюсть и отрезал грудь.
Сначала в совершении преступления был заподозрен наркоман, который, предположительно, хотел ограбить женщину, однако позже под подозрение попал внук одной из подруг старушки, который учится в седьмом классе школы.
По предварительной версии, подросток украл с места преступления 150 рублей, которые положил себе на телефон.
В ГУ МВД по Челябинской области от комментариев воздержались, известно лишь, что возбуждено уголовное дело и идет проверка причастности подозреваемых к совершению преступления.
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