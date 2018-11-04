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13-летний житель челябинского села подозревается в убийстве и пытках пожилой женщины
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Hand table utensil sharp girl woman 819848 pxhere.com

13-летний житель челябинского села подозревается в убийстве и пытках пожилой женщины

Сегодня, 10:48ПроисшествияФото: pxhere.com
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