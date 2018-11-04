13-летний житель челябинского села подозревается в убийстве и пытках пожилой женщины

Труп 78-летней женщины был найден 29 октября в ее квартире. Как сообщает URA.RU, ссылаясь на собственный источник в полиции, на теле убитой были обнаружены более 60 ножевых ранений. Преступник сломал пожилой женщине челюсть и отрезал грудь.

Сначала в совершении преступления был заподозрен наркоман, который, предположительно, хотел ограбить женщину, однако позже под подозрение попал внук одной из подруг старушки, который учится в седьмом классе школы.

По предварительной версии, подросток украл с места преступления 150 рублей, которые положил себе на телефон.