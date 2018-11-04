60-летний педофил-рецидивист пойман в Нижнем Тагиле после нескольких месяцев розыска
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Владимир Устюжанин, подозреваемый в насильственных действиях в отношении 5-летней девочки, задержан полицией Нижнего Тагила. Мужчина 1958 года рождения находился в розыске с июля 2018 года.
Сюжеты: Нижний Тагил
Устюжанин находился в розыске по подозрению в растлении маленькой девочки в Нижнем Тагиле. В течение нескольких месяцев тагильские полицейские проводили комплекс мероприятий для установления местоположения подозреваемого мужчины. По данным источников TagilCity.ru, 4 ноября он был задержан.
По предварительным данным, мужчина ранее уже был причастен к подобным преступлениям.
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