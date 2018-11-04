60-летний педофил-рецидивист пойман в Нижнем Тагиле после нескольких месяцев розыска

Устюжанин находился в розыске по подозрению в растлении маленькой девочки в Нижнем Тагиле. В течение нескольких месяцев тагильские полицейские проводили комплекс мероприятий для установления местоположения подозреваемого мужчины. По данным источников TagilCity.ru, 4 ноября он был задержан.