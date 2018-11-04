Пассажирский автобус вылетел в кювет на трассе Нижний Тагил-Черноисточинск
Сегодня, 22:17ПроисшествияФото: АН «Между строк»/ mstrok.ru
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На трассе Нижний Тагил-Черноисточинск произошло ДТП с участием пассажирского автобуса «ПАЗ». В аварии, по предварительным данным, пострадало два человека.
Сюжеты: Нижний Тагил
4 ноября на трассе Нижний Тагил-Черноисточинск пассажирский автобус вылетел в кювет и перевернулся.
Существует информация о том, что водитель автобуса не справился с управлением, но официального подтверждения она не получила. В пресс-службе ГИБДД обещали предоставить комментарий по случившемуся позже.
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Как сообщает АН «Между строк», в ДТП пострадали 2 пассажира автобуса. По сведениям очевидцев, на месте аварии находилось несколько карет скорой помощи.
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