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Подростки осквернили памятник пограничникам в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подростки осквернили памятник пограничникам в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:28ПроисшествияФото: МОО ВПК «РАТНИК-НТ»
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