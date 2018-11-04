Подростки осквернили памятник пограничникам в Нижнем Тагиле

Подростки осквернили монумент российским пограничникам, открытый в аллее славы в парке «Победы» в честь 100-летнего юбилея пограничных войск в России. Молодые люди выложили в социальной сети фотографии, на которых они сидят на плечах солдата и показывают средний палец, кроме того, один из несовершеннолетних сделал фото, на котором он пытается поцеловать пограничника.

Об инциденте сообщили члены военно-патриотического клуба «Ратник». Заявление на школьников уже передано в правоохранительные органы, сообщает URA.RU.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что первоначально сообщение поступило в городское управление МВД по Нижнему Тагилу. Проверка будет проведена сотрудниками отделения ПДН отдела полиции №20, именно на их подведомственной территории располагается парк «Победа».

На мой личный взгляд, на такой поступок могли пойти только от недостаточного воспитания в семье и школе подростки, причем в явно неадекватном состоянии. Они, к сожалению, не знают что значит стоять на страже своей родины, защищая тыл великой страны. Если бы знали — не рискнули бы, заявил Валерий Горелых.