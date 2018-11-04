Забили стрелку: группа 11-классников избила 10-летнего мальчика под Екатеринбургом

1 ноября в поселке Монетный, расположенном в 30 км от Екатеринбурга, одиннадцатиклассники школы №32 вызвали ученика четвертого класса, чтобы выяснить с ним отношения. Семь старшеклассников окружили 10-летнего ребенка, повалили на землю и стали бить по голове и другим частям тела.

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По словам мамы пострадавшего школьника, мальчик подвергался нападкам с третьего класса, его обзывали и трогали его личные вещи, но до таких разборок не доходило.

Женщина обратилась в правоохранительные органы и в отдел ПДН, где ей пообещали, что поставят участников избиения на учёт. Также мама пострадавшего несовершеннолетнего обратилась за помощью в недавно открывшийся Уральский родительский комитет. Оттуда информация о случившемся была направлена в прокуратуру и уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области Игорю Морокову.

Президент комитета Евгений Жарбеев заявил, что за время существования «горячей линии» уже поступили два сообщения, одно из них от мамы из Монетного, а второе по факту травмирования девочки одноклассником, после которого она лежала в больнице Екатеринбурга.

По словам Жарбеева, директора школы предпринимают попытки скрыть факты насилия, а не решить проблему детской жестокости.