Житель Артёмовского погиб на охоте от выстрела знакомого
Сегодня, 09:00ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Бобровском охотхозяйстве во время коллективной охоты произошёл несчастный случай. Согласно предварительной версии, смерть наступила в результате случайного выстрела одного из охотников.
Вечером 31 октября двое знакомых отправились на охоту за кабаном в Бобровское охотохозяйство. В момент, когда охотники шли по лесу друг за другом, один из них споткнулся и случайно нажал на спусковой крючок карабина. От последовавшего выстрела другой мужчина погиб на месте. Такова предварительная версия случившегося, которую выдвинуло следствие, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
Правоохранительным органам удалось установить, что оба знакомых имеют десятки лет охотничьего стажа, ранее ошибок при обращении с оружием не допускали. Следователи продолжают расследование инцидента.
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