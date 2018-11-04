Житель Артёмовского погиб на охоте от выстрела знакомого

Вечером 31 октября двое знакомых отправились на охоту за кабаном в Бобровское охотохозяйство. В момент, когда охотники шли по лесу друг за другом, один из них споткнулся и случайно нажал на спусковой крючок карабина. От последовавшего выстрела другой мужчина погиб на месте. Такова предварительная версия случившегося, которую выдвинуло следствие, сообщает «Вечерний Екатеринбург».