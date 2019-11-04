Под Екатеринбургом грабители разнесли дверь магазина, пытаясь похитить банкомат

По словам местных жителей, грабители разломали дверь магазина с помощью троса, прикреплённого к автомобилю, из-за чего от входной группы остались только щепки. Однако довести дело до конца злоумышленникам не удалось, так как их заметили. Эту информацию подтверждают в полиции.