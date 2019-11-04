Под Екатеринбургом грабители разнесли дверь магазина, пытаясь похитить банкомат
Сегодня, 15:34ПроисшествияФото: vk.com/poselok.kedrovka
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В ночь на 4 ноября в посёлке Кедровка под Екатеринбургом злоумышленники пытались украсть банкомат из продуктового магазина, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам местных жителей, грабители разломали дверь магазина с помощью троса, прикреплённого к автомобилю, из-за чего от входной группы остались только щепки. Однако довести дело до конца злоумышленникам не удалось, так как их заметили. Эту информацию подтверждают в полиции.
Попытка ограбления у злоумышленников сорвалась. Они остались без куша. По данному факту сыщики уголовного розыска проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленников,сообщил начальник пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.
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