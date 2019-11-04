В Екатеринбурге водитель «Газели» обстрелял автомобиль с ребёнком
Сегодня, 12:28ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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2 ноября в Екатеринбурге в ходе конфликта водитель «Газели» обстрелял автомобиль Lada Kalina, в котором на тот момент находился ребёнок, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошёл в переулке Базовый, когда оба автомобиля двигались в сторону Сибирского тракта. Ссора между мужчинами произошла из-за того, что «Газель» подрезала легковушку. При этом водитель Lada Kalina на какой-то момент потерял управление машиной, однако сумел встать в ряд, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Когда автомобили поравнялись, мужчины попытались выяснить отношения. Однако, по словам водителя легковушки, оппонент достал пистолет и расстрелял его автомобиль. При этом в Lada Kalina находились жена и ребёнок водителя. Пытаясь уехать, он врезался в бордюр и повредил бампер.
В полиции сообщали, что для установления всех подробностей инцидента, сейчас изучаются съемки с камер видеонаблюдения и опрашиваются свидетели.
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