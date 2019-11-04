В Екатеринбурге водитель «Газели» обстрелял автомобиль с ребёнком

Инцидент произошёл в переулке Базовый, когда оба автомобиля двигались в сторону Сибирского тракта. Ссора между мужчинами произошла из-за того, что «Газель» подрезала легковушку. При этом водитель Lada Kalina на какой-то момент потерял управление машиной, однако сумел встать в ряд, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Когда автомобили поравнялись, мужчины попытались выяснить отношения. Однако, по словам водителя легковушки, оппонент достал пистолет и расстрелял его автомобиль. При этом в Lada Kalina находились жена и ребёнок водителя. Пытаясь уехать, он врезался в бордюр и повредил бампер.