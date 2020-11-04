Осужденному из Нижнего Тагила пытались доставить в колонию 11 телефонов

Осужденному из Нижнего Тагила пытались доставить в колонию 11 телефонов

Сегодня, 15:12ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Осужденному исправительной колонии № 12, которая расположена в Нижнем Тагиле, пытались доставить в колонию 11 сотовых телефонов, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Свертки с телефонами и аксессуарами обнаружили 3 ноября в 23.40 при досмотре автомобиля КрАЗ, который привез детали, необходимые для производства.

В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области сообщили, что телефоны обнаружил личный состав отдела охраны, при этом присутствовал ответственный из числа руководства. Проверка проводилась по ранее полученной оперативной информации.

Свертки, в которых находились 11 мобильных телефонов, три провода микро-USB и две гарнитуры, были спрятаны в пассажирском сидении грузовика ухищренным способом,сообщили в пресс-службе.

Запрещенные предметы должен был получить осужденный, в отношении которого готовят материалы для привлечения к дисциплинарной ответственности. Сейчас проводится проверка.

Напомним, 12 октября в Нижнем Тагиле в СИЗО обвиняемый пронес смарт-часы с интернетом в прямой кишке.

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