Осужденному из Нижнего Тагила пытались доставить в колонию 11 телефонов

Осужденному исправительной колонии № 12, которая расположена в Нижнем Тагиле, пытались доставить в колонию 11 сотовых телефонов, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Свертки с телефонами и аксессуарами обнаружили 3 ноября в 23.40 при досмотре автомобиля КрАЗ, который привез детали, необходимые для производства. В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области сообщили, что телефоны обнаружил личный состав отдела охраны, при этом присутствовал ответственный из числа руководства. Проверка проводилась по ранее полученной оперативной информации. Свертки, в которых находились 11 мобильных телефонов, три провода микро-USB и две гарнитуры, были спрятаны в пассажирском сидении грузовика ухищренным способом,сообщили в пресс-службе. Запрещенные предметы должен был получить осужденный, в отношении которого готовят материалы для привлечения к дисциплинарной ответственности. Сейчас проводится проверка. Напомним, 12 октября в Нижнем Тагиле в СИЗО обвиняемый пронес смарт-часы с интернетом в прямой кишке. В Нижнем Тагиле в СИЗО обвиняемый пронес смарт-часы с интернетом в прямой кишке

