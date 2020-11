Поехал отдыхать в Сочи. В Кольцово задержали мужчину с наркотиками в сигаретной пачке

В аэропорту Кольцово задержали свердловчанина, предпринявшего попытку улететь в Сочи вместе с наркотическими веществами, сообщает ИА «Уральский меридиан».

К административной ответственности сотрудниками Линейного отдела МВД России был привлечен 25-летний житель Свердловской области. 30 октября к транспортным полицейским обратились работники группы входного контроля аэропорта, которые сообщили, что у одного из посетителей в вещах была обнаружена курительная трубка, вызвавшая подозрения. Мужчину доставили в дежурную часть, где в процессе досмотра у него изъяли визитницу и сигаретную пачку, внутри которой находилось вещество растительного происхождения, а также курительную трубку, на которой остались следы наркотического вещества. Проведенная экспертиза показала, что в свертках находится растительное наркотическое средство марихуана, весом более двух граммов, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. Полицейскими было установлено, что свердловчанин собирался отправиться отдыхать в Сочи, поэтому взял с собой наркотики, которые приобрел для личного употребления в интернете. Часть вещества мужчина употребил, а часть спрятал в вещах. По результатам проведенной проверки сотрудники ЛО МВД России привлекли уральца к административной ответственности по статье 6.8 КоАП РФ (незаконный оборот наркотических средств) и статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств без назначения врача). Напомним, в конце августа в Свердловской области полицейские ликвидировали интернет-магазин по торговле наркотиками. По подозрению в преступлении были задержаны трое ранее судимых мужчин. Для вербовки участников преступной группы использовался мессенжер «Telegram». Злоумышленники размещали информацию о названии, вече и цене товара на интернет-сайте. Полученные деньги преступники помещали на криптовалютные биткойн-счета, которые контролировал организатор группировки. Свердловчане торговали наркотиками через интернет за биткоины

