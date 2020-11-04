Поехал отдыхать в Сочи. В Кольцово задержали мужчину с наркотиками в сигаретной пачке

30 октября к транспортным полицейским обратились работники группы входного контроля аэропорта, которые сообщили, что у одного из посетителей в вещах была обнаружена курительная трубка, вызвавшая подозрения. Мужчину доставили в дежурную часть, где в процессе досмотра у него изъяли визитницу и сигаретную пачку, внутри которой находилось вещество растительного происхождения, а также курительную трубку, на которой остались следы наркотического вещества.