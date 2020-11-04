В Екатеринбурге водитель автобуса зажал женщину в дверях и протащил 20 метров

Инцидент случился 3 ноября на маршруте № 38.
Женщина с ребенком выходила из транспортного средства на остановке «Каменный ручей» на улице Щербакова. Сначала вышла трехлетняя девочка, а следом за ней — ее мать. Водитель внезапно закрыл двери и поехал, при этом женщина не успела выйти. В итоге девочка упала и ударилась об асфальт, а пассажирка сломала ногу.
Очевидцы рассказывают, что кричали водителю остановиться. Сам водитель автобуса пояснил, что не видел женщину.
Сейчас в происшествии разбираются сотрудники СК РФ по свердловской области.
Проводится проверка на предмет наличия в ситуации признаков противоправного деяния, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей),сообщают в пресс-службе СК.
Напомним, накануне в Екатеринбурге кондуктор напала на пассажирку в автобусе из-за спущенной с носа маски.