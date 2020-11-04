В Екатеринбурге водитель автобуса зажал женщину в дверях и протащил 20 метров

Женщина с ребенком выходила из транспортного средства на остановке «Каменный ручей» на улице Щербакова. Сначала вышла трехлетняя девочка, а следом за ней — ее мать. Водитель внезапно закрыл двери и поехал, при этом женщина не успела выйти. В итоге девочка упала и ударилась об асфальт, а пассажирка сломала ногу.