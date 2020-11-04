В Екатеринбурге водитель автобуса зажал женщину в дверях и протащил 20 метров

В Екатеринбурге водитель автобуса зажал женщину в дверях и протащил 20 метров

Сегодня, 14:07ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Водитель автобуса в Екатеринбурге зажал в дверях 33-летнюю пассажирку и протащил ее двадцать метров по асфальту, сообщает «КП-Екатеринбург».

Инцидент случился 3 ноября на маршруте № 38.

Женщина с ребенком выходила из транспортного средства на остановке «Каменный ручей» на улице Щербакова. Сначала вышла трехлетняя девочка, а следом за ней — ее мать. Водитель внезапно закрыл двери и поехал, при этом женщина не успела выйти. В итоге девочка упала и ударилась об асфальт, а пассажирка сломала ногу.

Очевидцы рассказывают, что кричали водителю остановиться. Сам водитель автобуса пояснил, что не видел женщину.

Сейчас в происшествии разбираются сотрудники СК РФ по свердловской области.

Проводится проверка на предмет наличия в ситуации признаков противоправного деяния, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей),сообщают в пресс-службе СК.

Напомним, накануне в Екатеринбурге кондуктор напала на пассажирку в автобусе из-за спущенной с носа маски.

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