5 млн за желание жить в собственном доме должна мэрии пенсионерка в Екатеринбурге

Пенсионерка оформила земельный участок за городом по всем действующим правилам, но мэрия Екатеринбурга посчитала ее мошенницей. Теперь престарелая женщина должна государству 5 миллионов рублей из-за несовершенства законодательства, считают юристы.

Так называемая «дачная амнистия» позволяет оформить некоторые земельные участки в собственность и аннулировать аренду. Пенсионерка из Екатеринбурга так и сделала несколько лет назад, построила на участке капитальный дом, но городская мэрия считает, что женщина оформила все по мошеннической схеме, сообщает E1. Для справки: мошенники часто пользуются схемой «передвижных домов», когда участок оформляется под строительство жилого дома и выкупается в собственность за 1,5% его кадастровой стоимости. На участок устанавливают передвижной легкий дом без отделки (якобы он капитальный и жилой), а земля под ним сразу дорожает в разы. Участок реализуется уже по рыночной стоимости, «капитальный» домик перевозят на новый участок и схема повторяется. Мэрия Екатеринбурга считает, что пенсионерка поступила именно таким способом, незаконно выкупив участок, а значит, считают чиновники, в этом случае «дачная амнистия» не сработала. Теперь они требуют с пенсионерки по 1,5 миллиона рублей аренды в год за все это время (прошло уже несколько лет). Однако чиновников администрации Екатеринбурга не смутил тот факт, что дом на спорном участке построен на сваях, его вес, по проекту, превышает 12 тонн, и он никуда не перевозился и не перевозится. Женщина даже успела сделать к дому пристрой и ряд хозяйственных построек на участке. За 5, 5 лет судебных тяжб, пенсионерка смогла выиграть только один суд, теперь ей отказал и Верховный суд РФ. Несмотря на явное отсутствие здравого смысла, и социальной справедливости, суды встают на сторону мэрии, которая изначально допустила ошибки, но теперь упорно отказывается это признатьговорит адвокат пенсионерки. Последней надеждой пожилой женщины (у которой приставы начали списывать со счетов 50% всех доходов, а сама она вынуждена работать, чтобы гасить долги) станет ответ председателя Верховного суда России. Напомним, недавно садоводы одного из СНТ Нижнетуринска обвинили мэрию и некоторых родственников главы округа в воровстве металлических труб. Трубы были украдены с местной дамбы и предназначались для перелива излишков воды. В ситуацию вмешались областные власти. Садоводы обвинили мэрию Нижнетуринска в воровстве водопроводных труб

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