69-летний мотоциклист без прав сбил пенсионерку в поселке под Нижним Тагилом

Медики диагностировали у пострадавшей поверхностную травму головы и вскоре отпустили домой. Как было установлено, свердловчанка шла по краю дороги. Мотоциклист планировал ее объехать, однако не справился с управлением. Как выяснилось, прав у мужчины не было, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».