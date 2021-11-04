Очередную точку по продаже суррогата «накрыли» силовики в Екатеринбурге

Напомним, с 7 по 14 октября 2021 года в Екатеринбурге зафиксированы десятки случаев смертельного отравления алкоголем. Силовики установили, что спирт с содержанием метанола реализовывался на розлив в ларьке на рынке «Ботанический» в уральской столице. Владельцев торговой точки арестовал суд на два месяца.