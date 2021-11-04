Рабочего насмерть засыпало землей в котловане в Екатеринбурге

Рабочего насмерть засыпало землей в котловане в Екатеринбурге
Рабочего насмерть засыпало землей в котловане в Екатеринбурге
Сегодня, 16:01ПроисшествияФото: Следственный комитет по Свердловской области
Несчастный случай произошел на улице Герцена в Екатеринбурге. Инцидент случился вечером 3 ноября в процессе проведения коммунальных работ.

Рабочие одного из городских предприятий с помощью экскаватора копали котлован. Когда они почти закончили, один из работников начал устанавливать по краям ямы отметки для дальнейшей копки, сообщает Следственный комитет по Свердловской области. Однако случился обвал грунта. Поскольку мужчина стоял на краю, он упал на глубину около 3,5 метра, потом его засыпало землей.

Полученные травмы привели к тому, что 42-летний рабочий скончался на месте. Точная причина гибели будет установлена в процессе судебно-медицинской экспертизы.

Фото:Следственный комитет по Свердловской области

Напомним, 28 сентября около 10.00 со здания на проспекте Ленина, 28а в Нижнем Тагиле сорвался рабочий. Собственник здания объяснил, что мужчина убирал территорию и по непонятным причинам оказался на крыше. Он получил травмы ног.

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