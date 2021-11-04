За убийство ножкой от стула собутыльника свердловчанину грозит 15 лет колонии

За убийство ножкой от стула собутыльника свердловчанину грозит 15 лет колонии
За убийство ножкой от стула собутыльника свердловчанину грозит 15 лет колонии
Сегодня, 19:45ПроисшествияФото: 1МI
Задержанный несколько раз ударил собутыльника по голове ножкой от стула во время пьяной ссоры в Екатеринбурге. За совершение преступления ему грозит 15 лет тюрьмы.

44-летний житель Екатеринбурга задержан в Башкирии по подозрению в убийстве своего собутыльника в Железнодорожном районе уральской столицы, сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.

Фото:СУ СК по Свердловской области

После совершения преступления подозреваемый попытался скрыться в другом регионе. В соседней Башкирии его задержали правоохранители по административной статье за распитие спиртного в общественном месте. Сопоставив данные, полицейские установили, что мужчина разыскивается за убийство в Свердловской области.

Напомним, 34-летняя жительница уральского села на днях зарезала свою 8-летнюю дочь. Женщина ранее состояла на учете в психдиспансере, на время разбирательства она вновь помещена в лечебницу.

Сюжеты:
Екатеринбург
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