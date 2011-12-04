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В день выборов хакерской атаке подверглись несколько сетевых СМИ и блоговых ресурсов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В день выборов хакерской атаке подверглись несколько сетевых СМИ и блоговых ресурсов

4 декабря 2011, 19:35ПроисшествияАлександра Логинова
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