В день выборов хакерской атаке подверглись несколько сетевых СМИ и блоговых ресурсов
В воскресенье многие сетевые новостные и блоговые ресурсы оказались недоступны для пользователей.
С раннего утра и до настоящего момента невозможно загрузиться сайт радиостанции «Эхо Москвы», газеты «Коммерсант», сетевого издания slon.ru, помимо этого не работают блоговые сервисы LiveJournal и Publicpost.ru, временно не функционировал петербургский портал Закс.ру.
В большинстве случаев уже официально объявлено, что причиной отсутствия доступа к сайтам являются DDoS-атаки. Большинство ресурсов в настоящий момент предлагают пользователям альтернативные пути ознакомления с публикуемыми ими материалами, в том числе через Facebook и Twitter.
Мы готовим заявление в Генпрокуратуру и ЦИК России. Кроме того, мы обращаем внимание на то, что атака на наш сайт может дополнительно поставить под сомнение легитимность проведения выборов сказал в воскресенье «Интерфаксу» главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
«Мы напрямую связываем эту атаку с попыткой не дать возможности нашей радиостанции распространять информацию о нарушениях на выборах», - добавил он.
По словам А.Венедиктова, данная хакерская атака попадает под ст. 282 и ст. 444 ч.2 Уголовного Кодекса России, где речь идет, в том числе, о попытке воспрепятствовать законно распространять информацию.