Сегодня утром под Нижним Тагилом произошло два серьезных ДТП: погиб младенец

Первое, как сообщает УГИБДД МВД РФ, случилось на 129-м километре дороги Екатеринбург – Серов в 8:40. За рулем «Лада-Приора» находился мужчина 1976 года рождения, выехав на встречную полосу, он столкнулся с грузовым автомобилем Freightliner. В итоге погиб полуторамесячный ребенок, который находился на заднем пассажирском сидении в коробе от коляски, пристегнутом ремнем безопасности.

Водитель «Лады» рассказал, как все произошло, передает агентство Ura.ru. Вместе с женой и маленькой дочкой он ехал в Екатеринбург из Нижнего Тагила. Во время движения он уронил сотовый телефон и наклонился, чтобы поднять его, при этом продолжая движение. Когда водитель поднял голову, то понял, что выехал на «встречку». Он резко повернул руль вправо, но машину занесло. Итогом стало столкновение с грузовиком, и как раз левой задней частью, где находилась малышка. От травм ребенок скончался, больше пострадавших в аварии нет.