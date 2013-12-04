Вчерашним днём в Нижнем Тагиле иномарка наехала на электроопору (ФОТО)
4 декабря 2013, 17:40Происшествия
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Вчера в Нижнем Тагиле было зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал водитель иномарки.
Установлено, что в 14:45 часов 34-летний водитель за рулем Daewoo Nexia ехал по улице Индустриальная. У дома №1б он не справился с управлением и врезался в электроопору.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил сотрясение головного мозга, ушибленную рану головы. С полученными травмами был госпитализирован в центральную городскую больницу №4.
В качестве причины отделение пропаганды ГИБДД называет несоответствие скорости конкретным условиям, а именно нарушение п.10.1 правил дорожного движения.
Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД
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