Под Екатеринбургом перевернулся автобус с педагогами из Нижнего Тагила (ФОТО)

Официальных подробностей произошедшего пока нет, предполагается, что пассажирами микроавтобуса были педагоги из Нижнего Тагила. Все они сейчас госпитализированы.

Предположительной причиной аварии является то, что водитель не справился с управлением из-за непогоды, кроме того, в пресс-релизе сотрудники ГИБДД упомянули, что микроавтобус не являлся маршрутным транспортным средством.

Если вам известны подробности данного ДТП, или, не дай бог, в этой аварии пострадал кто-то из ваших близких и у вас есть дополнительная информация – высылайте любые материалы на электронную почту pressa@tagilcity.ru. Телефон редакции TagilCity.ru +7 (3435) 499-334.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области