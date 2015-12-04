Под Екатеринбургом перевернулся автобус с педагогами из Нижнего Тагила (ФОТО)
4 декабря 2015, 12:05ПроисшествияПавел Щербина
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Авария произошла сегодня в 8:50 на трассе Тюмень-Екатеринбург.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Официальных подробностей произошедшего пока нет, предполагается, что пассажирами микроавтобуса были педагоги из Нижнего Тагила. Все они сейчас госпитализированы.
Предположительной причиной аварии является то, что водитель не справился с управлением из-за непогоды, кроме того, в пресс-релизе сотрудники ГИБДД упомянули, что микроавтобус не являлся маршрутным транспортным средством.
Если вам известны подробности данного ДТП, или, не дай бог, в этой аварии пострадал кто-то из ваших близких и у вас есть дополнительная информация – высылайте любые материалы на электронную почту pressa@tagilcity.ru. Телефон редакции TagilCity.ru +7 (3435) 499-334.
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
© Эрик Х., TagilCity.ru
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