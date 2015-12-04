В аварии на Восточном шоссе пострадала пожилая женщина (ФОТО)

2 декабря, в половине девятого вечера, водитель автомобиля «ЗАЗ-шанс», при повороте с Восточного шоссе на Северное шоссе, не пропустил автомобиль «ВАЗ-21124», который двигался по Восточному шоссе со стороны улицы Юности.

В результате случилось столкновение автомобилей, в котором пострадала пассажирка «ЗАЗ-шанс», женщина 1952 г.р. Она получила тупую травму живота и ушиб грудной клетки. С полученными травмами она была доставлена в ЦГБ №1.

Виновным в аварии признан мужчина 1954 г.р., управлявший автомобилем «ЗАЗ». Он, при повороте налево, был обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам.

После выпавшего вчера снега, ситуация на дорогах города резко осложнилась, что привело к нескольким крупным ДТП. Так, днём 3 декабря иномарка столкнулась с грузовиком.