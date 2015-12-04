В Екатеринбурге директор детсада наняла фальшивого вахтёра, чтобы забирать себе его зарплату
Женщина похитила более 120 тысяч рублей.
Заведующая лишила детский сад N 204 в Екатеринбурге 120 тысяч рублей. В ноябре прошлого года она фиктивно устроила на работу вахтёром отца своей знакомой.
При этом фактически гражданин в детском дошкольном учреждении не работал и не знал о своём трудоустройстве, – сообщает пресс-служба Свердловской прокуратуры. – Заведующая детским садом лично вносила ложные сведения о работе данного лица в качестве вахтёра в табели учёта рабочего времени, на основании которых производилось начисление заработной платы.
Зарплату вахтёра женщина присваивала себе.
При проверке оказалось, что это не единственный фальшивый сотрудник. В отношении заведующей детским садом N 204 возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием своего служебного положения».