В Екатеринбурге директор детсада наняла фальшивого вахтёра, чтобы забирать себе его зарплату

Заведующая лишила детский сад N 204 в Екатеринбурге 120 тысяч рублей. В ноябре прошлого года она фиктивно устроила на работу вахтёром отца своей знакомой.

При этом фактически гражданин в детском дошкольном учреждении не работал и не знал о своём трудоустройстве, – сообщает пресс-служба Свердловской прокуратуры. – Заведующая детским садом лично вносила ложные сведения о работе данного лица в качестве вахтёра в табели учёта рабочего времени, на основании которых производилось начисление заработной платы.

Зарплату вахтёра женщина присваивала себе.