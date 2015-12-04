В Нижнем Тагиле две легковушки столкнулись на парковке (ФОТО)
4 декабря 2015, 11:25ПроисшествияАлександра Логинова
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В четверг в 11:55 водитель «Тойота-королла», мужчина 1974 г.р., ехал по территории парковки у ТРЦ «Кит».
Сюжеты: Нижний Тагил
В это время по этой же парковке ему навстречу ехал мужчина 1994 г.р. за рулем автомобиля «ВАЗ- 21124». Водители на просторной парковке торгового центра не «разъехались» и произошло ДТП.
Авария повредила не только железо, но и водителя «двенадцатой»: у него диагностирована ушибленная рана лба и назначено амбулаторное лечение.
Напомним, 3 декабря произошло еще несколько аварий: у Южного въезда столкнулись два грузовика, а на выезде с Вагонки легковая иномарка врезалась в грузовик.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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