49-летняя женщина 10 дней назад без вести пропала в Волчанске

Елена Григорьевна ушла из дома десять дней назад, информирует ГУ МВД Краснотурьинска.

Внешность пропавшей: худая, рост около 1 м 55 см, лицо овальной формы, волосы прямые и темные, стрижка короткая. Глаза у женщины темные, губы тонкие.

В момент пропажи Жидкова была одета в куртку из светло-серой болоньи, на верхней одежде меховой ворот. На Елене Григорьевне были черные джинсы, головной убор серого цвета, цветная шерстяная кофта, черные ботинки, сообщает ГУ МВД по региону.

Фото: пресс-служба ГУ МВД Свердловской области