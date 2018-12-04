49-летняя женщина 10 дней назад без вести пропала в Волчанске
24 ноября 2018 года 49-летняя Елена Григорьевна Жидкова пропала без вести в Волчанске. Правоохранительные органы просят сообщить, если известно о местонахождении женщины.
Елена Григорьевна ушла из дома десять дней назад, информирует ГУ МВД Краснотурьинска.
Внешность пропавшей: худая, рост около 1 м 55 см, лицо овальной формы, волосы прямые и темные, стрижка короткая. Глаза у женщины темные, губы тонкие.
В момент пропажи Жидкова была одета в куртку из светло-серой болоньи, на верхней одежде меховой ворот. На Елене Григорьевне были черные джинсы, головной убор серого цвета, цветная шерстяная кофта, черные ботинки, сообщает ГУ МВД по региону.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Елены Григорьевны Жидковой, просьба сообщить в МВД города Краснотурьинска. Телефоны правоохранительных органов: 8 (34383) 3-34-33 (отдел уголовного розыска), 8 (34383) 3-40-79 (дежурная часть).
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