Пилот погиб при падении дельтаплана в Черноисточинске под Нижним Тагилом
Сегодня, 09:08ПроисшествияФото: pixabay.com
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В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом при крушении дельтаплана погиб человек.
Сюжеты: Нижний Тагил, Пригород
В Черноисточинске упал легкомоторный дельтаплан, на борту которого находились два человека – пилот и пассажир. Как сообщает РЕН-ТВ, пассажир был доставлен в больницу. О его состоянии пока ничего неизвестно.
Подробности ЧП уточняются.
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