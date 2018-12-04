Погибший при крушении дельтаплана под Нижним Тагилом мужчина учился летать

3 декабря по Нижнем Тагилом при падении дельтаплана погиб 50-летний житель посёлка Черноисточинск. Как выяснилось, мужчину учил управлять дельтапланом екатеринбуржец, которому и принадлежало летательное средство.

После крушения житель уральской столицы был госпитализирован в больницу. Врачи сделали ему операцию, его состояние оценивается как тяжелое, пишет АН «Между строк».