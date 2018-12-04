Ремонтировал тормозную систему: КамАЗ раздавил водителя в Екатеринбурге
Сегодня, 12:13ПроисшествияФото: служба спасения «Сова»
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В Екатеринбурге мужчина погиб под КамАЗом во время ремонта транспортного средства.
Сюжеты: Екатеринбург
В столице Урала водитель самосвала погиб во время ремонта. По предварительной версии, мужчина занимался ремонтом тормозной системы автомобиля, однако не установил противооткатные упоры. В какой-то момент большегруз покатился и раздавил водителя, мужчина скончался на месте.
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По факту смерти водителя организована проверка. Как пишет Е1, в СК сообщили, что по предварительной версии, смерть произошла из-за самопроизвольного наезда автомобиля и криминала в ней не усматривается. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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