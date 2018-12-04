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Ремонтировал тормозную систему: КамАЗ раздавил водителя в Екатеринбурге
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ремонтировал тормозную систему: КамАЗ раздавил водителя в Екатеринбурге

Сегодня, 12:13ПроисшествияФото: служба спасения «Сова»
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