Ремонтировал тормозную систему: КамАЗ раздавил водителя в Екатеринбурге

В столице Урала водитель самосвала погиб во время ремонта. По предварительной версии, мужчина занимался ремонтом тормозной системы автомобиля, однако не установил противооткатные упоры. В какой-то момент большегруз покатился и раздавил водителя, мужчина скончался на месте.

По факту смерти водителя организована проверка. Как пишет Е1, в СК сообщили, что по предварительной версии, смерть произошла из-за самопроизвольного наезда автомобиля и криминала в ней не усматривается. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.