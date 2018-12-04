Стало плохо во время игры: полуторогодовалый малыш умер в детском саду Екатеринбурга

Ребенок играл в группе, и неожиданно ему стало плохо. Работники дошкольного учреждения вызвали скорую помощь, но медики не успели спасти малыша.

Сотрудники СКР по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга пояснили, что ведется расследование. В настоящий момент установлено, что внешние признаки, которые могли привести к смерти, не обнаружены.