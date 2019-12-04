На Урале произошел пожар на территории крупного предприятия

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В Верхней Пышме произошло возгорание объекта на территории завода «Уралэлектромедь», сообщает E1.
Произошло возгорание модульного сооружения. Оно не имеет отношения к предприятию, а принадлежит подрядной организации и размещено на арендуемой ею территории.
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Площадь возгорания составила 420 квадратных метров. Открытое возгорание на данный момент потушено. На месте работают пожарные бригады.
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