Пьяный житель Перми расстрелял женщину и ранил росгвардейца

СКР по Пермскому краю сообщает, что, по предварительным данным, 50-летний местный житель, будучи в состоянии опьянения, открыл стрельбу из охотничьего ружья в квартире. Затем он вышел на улицу и продолжил стрелять. Он ранил прохожего, причинил смертельное ранение женщине, а также ранил сотрудника Росгвардии. Нападавший в итоге был задержан.