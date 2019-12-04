Пьяный житель Перми расстрелял женщину и ранил росгвардейца

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Утром 4 декабря в одном из районов Перми произошла стрельба, в результате которой погибла женщина и огнестрельное ранение получили сотрудник Росгвардии и прохожий, пишут «Новые известия».
СКР по Пермскому краю сообщает, что, по предварительным данным, 50-летний местный житель, будучи в состоянии опьянения, открыл стрельбу из охотничьего ружья в квартире. Затем он вышел на улицу и продолжил стрелять. Он ранил прохожего, причинил смертельное ранение женщине, а также ранил сотрудника Росгвардии. Нападавший в итоге был задержан.
В отношении мужчины возбуждено несколько уголовных дел: «Убийство из хулиганских побуждений», «Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений» и «Посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа».
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