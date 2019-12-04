В Нижнем Тагиле 32-летняя девушка за рулём Kia протаранила забор
Сегодня, 12:33ПроисшествияФото: «Сети Тагила»
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3 декабря в Нижнем Тагиле рядом с домом 38 на улице Пархоменко 32-летняя девушка за рулём Kia Optima не справилась с управлением и протаранила дорожное ограждение. Инцидент засняли камеры «Сетей Тагила».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водительский стаж 32-летней девушки составляет 5 лет. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась, но, со слов очевидцев, у девушки имелись признаки алкогольного опьянения.
Видео с ДТПВидео
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Видео: «Сети Тагила»
После ДТП автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку. Пострадавших нет.
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