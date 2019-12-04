В Нижнем Тагиле 32-летняя девушка за рулём Kia протаранила забор

Как рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водительский стаж 32-летней девушки составляет 5 лет. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась, но, со слов очевидцев, у девушки имелись признаки алкогольного опьянения.