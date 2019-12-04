В Свердловской области загорелся пост Центра медицины катастроф
Сегодня, 13:17ПроисшествияФото: е1.ru
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4 декабря на трассе Екатеринбург — Челябинск загорелся пост Центра медицины катастроф, сообщает порта Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В пресс-службе МЧС по региону сообщили, что пожар произошел в вагончике медорганизации. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Во время инцидента никто не пострадал.
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Причины возгорания устанавливаются.
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